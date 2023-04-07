Белград старается сохранять свой нейтралитет относительно Запада и России, но не может гарантировать, что так будет всегда, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Сербия не хочет присоединяться к странам НАТО или к <…> ОДКБ или как угодно. И пока это получается. Хотим ли и далее быть в силах [так поступать] — в этом я вам поклясться не могу», — заявил президент в эфире РТС.

В то же время он отметил, что Сербия стремится идти по европейскому пути, но сложности возникают из-за ситуации с Косово.