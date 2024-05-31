Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса гарантировать Украине ежегодную помощь не менее чем в 40 млрд евро. «Речь идет о том, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что он не одержит победу в агрессивной войне против Украины», — заявил Столтенберг по окончании неформальной встречи с главами МИД 32 стран НАТО в Праге в пятницу, 31 мая.

Сумма в 40 млрд евро примерно соответствует объему ежегодной западной помощи Украине с начала вооруженного вторжения России в феврале 2022 года. На вопрос, как обеспечить справедливое распределение финансового бремени между странами альянса, Столтенберг сказал, что взнос каждого государства можно рассчитывать, исходя из объема ВВП. Это означало бы, что США, Германии, Великобритании, Франции и Италии пришлось бы выделять значительно больше средств, чем другим странам НАТО.

Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что 32 страны НАТО согласуют общую позицию по данному вопросу к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне, но удастся ли это, пока неясно, отмечает агентство dpa. К примеру, Франция и Италия сейчас выделяют на военную помощь Украине сравнительно небольшую долю своего ВВП. К тому же неясно, согласится ли президент США Джо Байден за несколько месяцев до президентских выборов в его стране дать Украине долгосрочные финансовые гарантии. (DW)