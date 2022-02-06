Это очень показательная и многое объясняющая история. Итак, делегация МВД Грузии во главе с министром Вахтангом Гомелаури 2-4 февраля находилась с рабочим визитом в Армении. Чиновник посетил Армению по приглашению начальника полиции Ваге Казаряна, встретился с главой полиции и с Николом Пашиняном, пишут армянские СМИ.

По устоявшейся традиции, в числе официальных встреч грузинский чиновник, премьер-министр Армении и начальник полиции также вместе пообедали. Но на сей раз обед привел к очень серьезному инциденту с участием Пашиняна. Как пишут СМИ, Казарян пригласил министра внутренних дел Грузии в расположенный на 9-м этаже СКК им. К.Демиряна ресторан «Ливингстон», принадлежащий компании «Еремян Проджектс».

По данным журналистов, присутствовавший на обеде Никол Пашинян по привычке выпил много алкоголя, опьянел и в присутствии грузинского чиновника начал ругать президента РФ Владимира Путина, ОДКБ и российскую политику в целом. Министр внутренних дел Грузии был шокирован поведением Никола Пашиняна, тем, как мог премьер-министр в присутствии представителя другого государства выражаться последними словами в адрес лидера другой страны?

Удивленный услышанным Гомелаури сказал Ваге Казаряну, что сложилась неловкая ситуация, и он больше не желает слышать оскорбления Пашиняна в адрес главы другого государства, отметив, что кто-то должен выйти из-за стола – либо он, либо Пашинян. В итоге вышел Пашинян. Выйти то он вышел, но осадок, как в известном анекдоте, остался.

И тут имеет смысл напомнить, что в бытность оппозиционером, Пашинян был ярым критиком армяно-российских отношений и РФ в целом. Он выступал за вывод из РА российской военной базы и критиковал факт членства РА в Таможенном и Евразийском Союзах. Кроме того, «шашлычная революция» в Армении была реализована по стандартным и апробированным в иных странах лекалам, шаблонам.

Кукловоды этой «революции» были не российскими, а западными. Соответственно, в команде Пашиняна, которая реализовывала «революцию» и теперь являет собой армянскую власть, было немало русофобов, пошагово реализовавших указания своих западных кураторов. В частности, среди высшего руководства РА есть те, кто участвовал в акциях протеста, на которых звучали обвинения в адрес РФ.

Более того, на тех акциях звучали и оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Об этом прекрасно помнят в РФ. Там прекрасно понимают реальные умонастроения нынешнего руководства РА. И вряд ли для россиян будет большой неожиданностью сообщение армянских СМИ о том, что говорил в адрес Путина и РФ в целом Никол Пашинян.

В том числе и потому, что ровно в таком же, анти-российском духе, написано подавляющее большинство статей в армянских СМИ. Издания, при этом, могут быть совершенно разными не только по названию, но и по политической ориентации. Тренд же остается один — анти-российский. Он был давно, но усилился по итогам 44-дневной войны, поражение в которой в Армении «объясняют» тем, что «Россия нас предала».

В итоге неудивительны и итоги опроса института The International Republican Institute (IRI), согласно которому Россия в рейтинге стран, представляющих угрозу безопасности Армении, заняла третье место. Говоря конкретнее, угрозой Москву считают 11% армянских респондентов. Респонденты также видят в России политическую и экономическую угрозу, об этом заявили 15% и 17% опрошенных. Так что, вовсе не удивительной была эмоциональная реакция Пашиняна, высказанная в ходе его застольной беседы с высокой грузинской делегацией.