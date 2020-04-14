Почем табак для народа или метод мамаши Кураж в действии

В пьесе Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» рассказывается о торговке, которая во время военных действий продает солдатам еду и лекарства. Война, которая несет бедствия и разруху народам, обогащает героиню пьесы. Ведь мамаше Кураж все равно, какая из воюющих сторон будет покупать ее товар.

После распространения коронавируса госчиновники неоднократно заявляли, что они не допустят повышения цен.

Однако после этих заявлений в редакцию # стали обращаться граждане с жалобой на повышение цен на сигареты.

Как заявили нам продавцы супермаркетов, после распространения коронавируса, цена на все сигареты повысилась примерно на 30 гяпиков.

В результате небольшого мониторинга нам удалось выяснить, что сегодня сигареты марки «Winchester» cтоят 2 маната 20 гяпиков. Цена сигарет марки «Winston» составляет 3 маната 20 гяпиков.

Сигареты «Veqas» продаются по 1 манат 70 гяпиков. Сигареты «Bakı» стоят 1 манат 50 гяпиков. А сигареты «Maqna» можно купить за 1 манат 70 гяпиков. Аналогичное ценовое изменение претерпели такие популярные сигареты, как «Kent», «LD» и «Sobranie».

В чем же причина повышения цен на сигареты? За ответом мы обратились к крупнейшим поставщикам сигарет в Азербайджане. Как заявили # представители ОАО EUROPEAN TOBACCO – BAKU их компания не поднимала цену на свои товары. Представители компании Azeritobacco также заявили о том, что повышения цен на их продукцию не было.

Если поставщики не поднимали цены, то почему стоимость сигарет выросла?

По мнению экономиста Сабита Багирова, повышение цен на сигареты, связано с дисбалансом между спросом и предложением. «Спрос остается высоким, но ввоз табачных изделий в страну, в связи с распространением короновируса, уменьшился. Ведь ввозом сигарет в страну занимались не только компании, но и частные лица. А из-за режима карантина въезд и выезд из страны для частных лиц резко ограничен», — сказал # Сабит Багиров.

«В нашей стране цены на некоторые товары, в том числе и на сигареты, формируются на основании картельных соглашений. Пользуясь покровительством высокопоставленных чиновников, монополисты выбивают с рынка своих конкурентов. А отсутствие конкурентов в свою очередь приводит к повышению цен», — сказал экономист Рашад Гасанов.

Глава Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов также считает, что повышение цен на сигареты носит искусственный характер. По мнению Гусейнова, повышение цен неизбежно приведет к росту контрабанды сигарет. Как заявил глава Союза потребителей, в Азербайджане действует налаженная система контрабанды сигарет, которой покровительствуют высокопоставленные лица.

«Война меня кормит», — говорила мамаша Кураж, владельцы наших маркетов, видимо, решили прокормиться за счет коронавируса.