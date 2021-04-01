Победа в войне и улучшенные прогнозы Moody`s пересекаются в точке будущего экономического роста — Гарибли

Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз по банковской системе Азербайджана на «стабильный» с «негативного» в связи с улучшением макроэкономических условий и снижением риска ухудшения качества активов.

«Прогноз по банковской системе Азербайджана изменен с «негативного» на «стабильный», что отражает улучшение экономических перспектив спустя год после начала пандемии коронавируса», — говорится в отчете Moody`s Investors Service. В агентстве ожидают, что постепенное снятие ограничений, обусловленных пандемией, и восстановление мировых цен на нефть будут способствовать росту ВВП Азербайджана и улучшению операционных условий для банков и их заемщиков. Однако условия для ведения бизнеса по-прежнему будут сложными, поскольку меры государственной поддержки постепенно отменяются, а восстановление экономик стран СНГ происходит неравномерно, подчеркивается в отчете.

Moody`s также сохранило «негативный» прогноз по банковской системе Армении. «Сохранение «негативного» прогноза по банковской системе Армении отражает мнение Moody`s о том, что политическая неопределенность в сочетании с последствиями пандемии коронавируса будет препятствовать восстановлению экономики страны, что будет негативно сказываться на деловой активности банков. При этом возможности правительства по поддержке национальной банковской системы останутся ограниченными», — информирует агентство.

Прогнозы Moody`s отражают улучшение ситуации в мировой экономике в связи со смягчением карантинных ограничений, заметил в беседе с # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли. В довесок этому наблюдается рост цены нефти на мировых биржах, а это, как известно, весьма позитивное обстоятельство для подвижек в финансовой сфере:

«При анализе рейтинговых агентств, их исследования в формате государств, как правило, исходят из макроэкономических показателей последних двух-трех месяцев, по предприятиям – это квартальные показатели предыдущих двух – трех месяцев. Говоря о макроэкономических показателях, первые три месяца прошлого года влияния пандемии не было, экономика развивалась нормально, а последующие полгода были на редкость сложными – наблюдалось уменьшение ВВП и т.д. Предыдущий отчет датируется этим периодом, его авторы исходили из летних и весенних макроэкономических показателей, а они тогда были, мягко сказать, не так успешны. Однако к концу года экономика пошла на восстановление, и исходя из предпоследних макроэкономических подвижек позиции нашей страны в отчетах улучшились. Хочу сказать, что в основе отчетов рейтинговых агентств находятся эти факторы – если ситуация меняется в лучшую сторону, прогнозы. соответственно, лучше, и наоборот — при отсутствии улучшений».

По этой причине, говорит ученый, данные рейтинговых агентств вызывают некоторый скепсис. В кризисные периоды прогнозы не всегда себя оправдывают, и не всегда бывают правильными. Об этом, кстати, говорится в научной литературе, а многие экономисты даже подчеркивают нецелесообразность прогнозов в кризисные годы.

«И все же Moody`s и Standard & Poor’s специализированные предприятия, имеющие широкую практику и вес в мировой экономике, с их отчетами считаются инвесторы. Надо сказать, что экономика Азербайджана, действительно, стабилизируется, свои результаты возымела государственная поддержка. На улучшенных прогнозах рейтингового агентства сказалось восстановление народного хозяйства. Ограничения по-прежнему существуют, но они уменьшились, восстанавливаются гражданские авиаперевозки и пр., а растущая цена нефти говорит о растущей мировой экономической активности. И хотя европейские экономики восстанавливаются сложнее, многие азиатские страны начали выходить из стагнации, и эти мировые процессы, естественно, не обходят стороной нашу страну», — по мнению Гарибли, психологический фактор победы в Отечественной Карабахской войне тоже играет не последнюю роль в улучшении прогнозов по Азербайджану.

Психологические аспекты экономического роста изучаются, по его словам, таким научным направлением, как поведенческая экономика:

«Когда повышается дух народа – это больше воздействует на экономическое развитие, нежели иные экономические показатели. Победа в войне, безусловно, способствует развитию национальной экономики, а государственные инвестиции на восстановление освобожденных земель приведут к росту ВВП, поскольку строительство и производство строительных материалов – это именно те сферы, где больше заняты местные производители. И если государство туда инвестирует, тем самым стимулируется совокупный спрос на местную продукцию, а значит, начинает расти экономика. Полагаю, что все перечисленные моменты запустят маховик экономического роста и инвестиционной активности».

В то же время макроэкономические показатели Армении, проигравшей войну, не отличаются позитивными трендами. Союзники Армении хотели бы помочь этой стране, но все их попытки тщетны – сказывается деструктивная политика и негативное отношение к соседям, считает Гарибли:

«Армянская экономика – тема отдельного разговора, в этом направлении я проводил немало исследований. В последнее время там наблюдался некоторый рост, но в целом мы видим, что ситуация ухудшается. На это влияет фактор поражения в войне и деструктивная политика руководства по отношению к соседним странам. Если Армения будет следовать политике добрососедства, рекомендуемой Турцией и Азербайджаном, положение ее экономики, безусловно, улучшится. Руководство этой страны обязано открыть транзитный коридор через Зангезур, и только в этом случае можно говорить о начале каких-либо позитивных экономических трендов», — по свидетельству собеседника редакции, Азербайджан доказал всему миру свое региональное лидерство, невзирая на пандемию, экономика нашей страны будет восстанавливаться и развиваться в условиях растущих капиталовложений в освобожденные территории. Это неизбежность предстоящего нам пути.