«Победа Азербайджана будет означать общую победу всего здравомыслящего мира» — казахстанский политолог

Победа Азербайджана будет означать общую победу всего здравомыслящего мира, таким мнением поделился с # эксперт из Казахстана, профессор, доктор политических наук Дулатбек Кыдырбекулы.

«Азербайджан после почти 30 лет ожидания начал решительные действия по освобождению оккупированных территорий. Пока военные действия идут успешно в пользу Азербайджана. Российские же СМИ больше выставляют позицию Армении. Официально РФ отказалась поддерживать Армению, поскольку военные действия не идут на территории этой страны. Также Россия заявила, что свои войска может послать в Карабах только с согласия Баку. Таким образом, Москва умыла руки», — отметил эксперт.

По его словам, Армения ведёт войну одна, но есть некоторые сведения, что поставки военной техники идут тайком через Иран, поскольку Турция и Грузия закрывают своё воздушное пространство.

«Война, так или иначе, нагнетается со стороны Армении. Ряд стран заявили, что требуют мирного разрешения конфликта, тем самым негласно поддерживая Армению, хотя и признают Карабах, и все оккупированные территории частью государства Азербайджан» – добавил он.

Эксперт добавил, что чем решительнее будет действовать Азербайджан, тем большую поддержку получит со стороны мирового сообщества.

«Победа Азербайджана будет означать общую победу всего здравомыслящего мира. МИД Казахстана сделал заявление о мирном урегулировании конфликта. Заявление кажется несколько сухим. Но официальная позиция руководства страны остаётся прежней — Карабах территория Азербайджана и никакое вмешательство извне неприемлемо. Значительная часть населения Казахстана поддерживает Азербайджан в его решительных мерах по освобождению своей территории», — подчеркнул эксперт.

Говоря о возможном вмешательстве ОДКБ, политолог сказал, что дело до ОДКБ не дойдёт.

«Ведь ни Азербайджан, ни тем более Турция не намерены атаковать территорию Армении. И Алиев, и Эрдоган понимают, что переход военных действий в Армению будет означать войну с Россией. Поэтому, Азербайджану сейчас важно освобождение Карабаха и 7-9 районов. И Баку не намерен переходить рубежи, несмотря на обстрелы и провокации со стороны Армении в направлении Гянджи и Мингечавура», — резюмировал он.