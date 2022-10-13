Электросамокатов и подобных средств передвижения в Баку все больше. Они могут неожиданно вынырнуть из-за остановившегося, чтобы пропустить пешехода, автомобиля. Были случаи, когда такие средства врезались в пешеходов, в результате чего те получали травмы. Идя по тротуару уже приходится быть настороже, стоит задуматься или «зависнуть» в телефоне, как можно пострадать от столкновения с таким транспортом. Электросамокаты, гироскутеры и пр. средства индивидуального передвижения компактны и стоят относительно недорого. Потому особенно привлекательны для молодежи и подростков, которые гоняют на них на большой скорости, считая, что это круто. А о том, что их действия могут быть угрозой для окружающих, да и для них самих, они, конечно, не задумываются.

В России недавно утвердили изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов, гироскутеров и сигвеев, которые теперь получили особый статус средства индивидуальной мобильности (СИМ). Их максимальную скорость ограничили до 25 км/час. Кстати, например, в Сочи передвигаться на СИМ можно только на скорости до 10 км/ч.

До этого человек на электросамокате считался пешеходом. У пешеходов сейчас приоритет при совместном передвижении. На таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам только если его масса не превышает 35 кг. На электросамокате в России можно ездить по правому краю дорог, но только лицам старше 14 лет и на дорогах с максимальной скоростью движения до 60 км/ч.

У нас же по-прежнему пользователь электросамокатов приравнен по закону к пешеходу и назрела необходимость внесения изменений в законодательство.

Председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов подчеркивает в беседе с #, что в столице электросамокатов и других подобных средств передвижения будет все больше. Они уже превратились в настоящую проблему. И она у нас намного серьезнее, чем в развитых странах, в которых участники дорожного движения являются законопослушными.

«В нашей стране ни водители, ни пешеходы не отличаются законопослушностью. Нужно, чтобы все исполняли закон. В противном случае никакие меры не дадут должного эффекта. Например, у нас есть полоса, предназначенная для автобусов, но все равно по ней ездят и автомобили. И даже если в столице сделают специальные дорожки для электросамокатов, сомневаюсь, что от этого будет толк. Но, конечно, такие дорожки нужны. Просто для таких средств передвижения должны быть жесткие правила, потому считаю, что изменения, принятые в России, это правильное решение. У нас эти средства приравниваются к пешеходам, так как никаких изменений в их статусе не было. Представьте, что на тротуаре столкнутся два пешехода и пешеход с человеком, едущим на электросамокате. Конечно, во втором случае здоровью пешехода может быть нанесен куда больший значительный урон. Потому непонятно, как можно между этими двумя случаями ставить знак равенства. Электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды и т.д. должны считаться СИМ. Технически они довольно мощные и могут разгоняться и до 35-40 км в час, потому для них должны быть ограничения по скорости. Еще один момент – наличие государственных регистрационных знаков, чтобы в случае происшествия с участием такого средства, пользователя можно было найти и привлечь к ответственности, если тот виновен. И думаю, что на такие средства также должны выдавать права», – считает Мамедов.

По его мнению, наказание за нарушение правил дорожного движения для владельцев подобных средств должно быть ужесточено: за первое нарушение – штраф, за второе – лишение возможности управлять средством передвижения, за третье – его конфискация. Это позволит отсеивать нарушителей.

Но в Азербайджане уже не один год никак не могут решить проблему даже с курьерами, в основном ездящими на мопедах и мотоциклах. А электросамокаты часто выбирают еще более молодые и, соответственно, более безбашенные люди. Если такое средство передвижения используется в рабочих целях, при случае нарушения должен отвечать не только тот, кто им управлял, но и работодатель.