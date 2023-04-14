В Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе в Тбилиси состоялась церемония открытия юбилейной выставки известного азербайджанского художника Чингиза Фарзалиева «По ступеням времени», сообщили # в пресс-службе музея.

Выставка проводится в рамках партнерства Министерства Культуры Азербайджанской Республики и Министерства Культуры, Спорта и Молодежи Грузии, совместно организована Национальным Музеем Искусств Азербайджана и Национальной Галереей Грузии.

В открытии выставки приняли участие народный артист Азербайджана, председатель Союза художников Фархад Халилов, народный артист СССР, ректор Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, заместитель министра культуры Грузии Каха Сихарулидзе, заместитель министра иностранных дел Хатуна Тортурадзе, заместитель директора Национальной галереи Ника Ахалбедашвили, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, деятели искусства и культуры.

Открытие выставки произведений Чингиза Фарзалиева в Тбилиси к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном свидетельствует о высоком уровне наших культурных отношений, сказал Валерий Асатиани, бывший министр культуры Грузии, академик.

Он сказал, что недавний визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан и встреча с президентом Ильхамом Алиевым в Габале, ознакомление с историческими и культурными памятниками и высказанные там мнения создали для нас хорошую возможность расширять и укреплять наши культурные связи.

На церемонии открытия выставки Ника Ахалбедашвили рассказал об азербайджано-грузинских культурных связях и сказал, что открытие выставки произведений Чингиза Фарзалиева служит развитию культурных связей между двумя государствами.

Чингиз Фарзалиев в своем выступлении отметил, что эта выставка посвящена 100-летию со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева, и поблагодарил организаторов выставки.

Посол Фаиг Гулиев рассказал об отношениях между нашими странами. Он особо отметил роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии отношений между нашими странами по всем направлениям, а также в области культуры и искусства.

Подчеркнув, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжил этот политический курс, дипломат также рассказал о важности проектов, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в Грузии.

О творчестве Чингиза Фарзалиева рассказали Фархад Халилов, Каха Сихарулидзе, Хатуна Тортуадзе и другие выступающие. Сообщалось, что творчество Фарзалиева отличают удивительные пейзажи, натюрморты и философский характер. Они отметили важность взаимной организации подобных выставок в Азербайджане и Грузии.

«По ступеням времени» – это уникальная возможность пройти путь художника, который начинается с того момента, когда он выбирает творчество основой своей жизни. Таким образом, на выставке представлено 47 работ, что можно назвать совокупностью его работ со времени его первых художественных опытов до сегодняшнего дня. Работы, представленные на выставке, отражают мысли и чувства художника о 60-х, 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах.

Выставка будет открыта для посетителей до 10 мая.

Планируется продолжение выставки в другом международном масштабе после Грузии.