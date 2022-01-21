В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего генерального прокурора и посла Эльдара Гасанова.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе, который проходил под председательством судьи Афгана Гаджиева, адвокаты обвиняемого — Джалил Мирзоев, Джавад Джавадов, Валех Мехралиев и Адам Мамедов в своих выступлениях в защиту попросили суд оправдать их подзащитного.

Затем Эльдар Гасанов выступил с последним словом. Он выразил удовлетворение выступлениями своих адвокатов и попросил справедливого приговора. Затем суд удалился на совещание.

После совещания был объявлен приговор. Согласно приговору, Эльдар Гасанов был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Согласно приговору, также будет конфисковано имущество обвиняемого, на которое был наложен арест: садовый дом и земельный участок в поселке Нардаран Сабунчинского района столицы; квартира в Насиминском районе столицы; магазин в Наримановском районе столицы; земельный участок в поселке Новханы Абшеронского района; частный дом в Хатаинском районе; квартира в Монтенегро.