Парламент Кыргызстана принял законопроект «об иностранных представителях», который во многом списан с российского закона об «иноагентах». Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода.

За принятие законопроекта проголосовали 66 депутатов, пятеро выступили против, ещё несколько депутатов отсутствовали на заседании или не стали голосовать (всего в парламенте 90 депутатов). Кыргызское издание Kloop пишет, что законопроект одобрили за две минуты без обсуждений.

Законопроект позволяет усилить госконтроль за некоммерческими организациями. Согласно документу, НКО, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, объявляются «иностранными представителями» и будут включены в специальный реестр.

Такие НКО будут обязаны сдавать дополнительные отчёты кыргызским властям и могут подвергаться внеплановым проверкам. Кроме того, «иностранные представители» должны будут сопровождать свои публикации плашкой, аналогичной российской.

Оправдывая необходимость закона, его главная сторонница депутатка Надира Нарматова говорила, что НКО ежегодно получают гранты на свои проекты, но не отчитываются, на что их тратят. В изначальной версии законопроекта, которая, как подсчитали СМИ, была списана с российского закона на 69%, содержалась норма об уголовной ответственности, однако позже её исключили.

Общественность, активисты и международные организации, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, критиковали законопроект и призывали депутатов его не принимать. Они говорили, что закон может привести к тому, что в Кыргызстане закроется большинство НКО, а международные доноры уйдут из страны.