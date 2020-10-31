По огневым точкам противника открыт ответный огонь

Распространяемая армянскими СМИ со ссылкой на представителя минобороны этой страны информация о якобы ведении Азербайджанской Армией боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан не соответствует действительности.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, подразделения Азербайджанской армии открыли ответный огонь по огневым точкам противника, подвергшего артиллерийскому обстрелу территорию Губадлы с указанного направления.

Министерство заявляет, что и впредь будут приняты адекватные ответные меры против врага.

| 2020-10-31T09:29:57+04:00 31 октября 2020, 09:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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