По обвинению в мошенничестве арестован бывший советник Трампа

Стив Бэннон, бывший советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности, арестован по обвинению в мошенничестве, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

Экс-советника американского президента подозревают в обмане людей, которые жертвовали средства на проект по строительству стены на южной границе Соединённых Штатов под названием «Мы строим стену». По представленным данным, этом привело к сбору более 25 миллионов долларов.

Кроме Бэнона задержаны еще трое его сообщников: Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши, которым также инкриминируется «выманивание средств обманным путем у тысяч доноров в рамках онлайн-кампании под названием We Build the Wall («Мы строим стену»)»

Напомним, инициатором строительства стены на границе с Мексикой является Трамп. Еще во время своей предвыборной кампании он обещал возвести забор на южной границе. Став же главой Белого дома, он приступил к реализации своего плана, и запрашивал у Конгресса 18 миллиардов долларов на первый этап строительства оградительных сооружений. (kp.ru)