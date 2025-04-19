Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ставка Кремля на парламентских выборах, как и на президентских выборах 2024 года, заключается в том, чтобы заменить руководство РМ людьми, которых он сможет контролировать.

Если Кремлю удастся взять власть под контроль, он использует Республику Молдова против Украины. Об этом заявила президент Майя Санду в ходе передачи Cabinetul din umbră, передает jurnal.md.

Майя Санду заявила, что Украина остается щитом Республики Молдова, и у властей в Кишиневе есть моральный долг не допустить использования Молдовы против Украины и не допустить втягивания нашей страны в войну.

«Мы видели это беспрецедентное вмешательство в прошлом году, и совершенно очевидно, что и в этом году РФ попытается повлиять на исход выборов. Ставка Кремля — сменить руководство страны на людей, которых он может контролировать. И речь идет не только о Республике Молдова, потому что интересы России сейчас — это Украина. Если Кремлю удастся контролировать власть, он будет использовать Республику Молдова против Украины. У нас есть граница с Украиной протяженностью 1200 км. Представьте себе, что за одну ночь эта граница превращается из границы с дружественной страной в границу со страной, которую контролирует Москва. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Республики Молдова также возрастают, потому что таким образом Россия может втянуть Молдову в войну», — сказала президент.

Майя Санду подчеркнула, что ради безопасности граждан, а также для того, чтобы еще больше не осложнять ситуацию в Украине, этого нельзя допустить.