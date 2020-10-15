По мнению Гейтса ситуация с коронавирусом тревожная

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Politico предположил, что ситуация с пандемией коронавируса «может стать хуже, чем летом».

«Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса», — сказал миллиардер.

Гейтс добавил, что пока у США нет вакцины, только соблюдение простых правил может помочь в борьбе с распространением COVID-19.

«Ношение маски, отказ от посещения массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, мытье рук», — перечислил он.

С начала пандемии, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире выявили свыше 38 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии и Бразилии.