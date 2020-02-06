По мнению экс-главы СНБ Армении арест Кочаряна является ошибкой

Экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил на встрече с редакторами ряда печатных изданий, что считает ошибочным арест бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в ходе которых погибли 10 человек. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

«Мера пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна избрана неверно. Он никогда, ни одним своим шагом не показывал, что избегает расследования. Думаю, было правильнее пересмотреть меру пресечения Кочаряна. Это бы снизило напряженность в некоторых сегментах общества и только способствовало бы полноценному расследованию», — цитирует Ванецяна газета «168 жам» (168 часов). (РИА Новости)