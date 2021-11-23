Существуют различные международные конвенции по вопросам возвращения культурных ценностей. Но, к сожалению, в этих конвенциях нет положений, принуждающих вернуть украденное. Это относится и к коврам, украденным армянами из Шушинского музея.

Об этом Report сообщил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, в международных конвенциях имеются недоработки: «В этих документах нет механизмов, с помощью которых международные организации могут вернуть украденные из какой-то страны экспонаты, ценности. Следует поднять эти вопросы в международной плоскости, чем мы сейчас и занимаемся».

Министр отметил, что в настоящее время этими вопросами в основном занимается ЮНЕСКО: «У этой организации также есть конвенция, согласно которой запрещается незаконно вывозить, присваивать культурные ценности какой-либо страны. И Азербайджан, и Армения примкнули к этой конвенции. Мы, как присоединившиеся к этой конвенции, предъявили претензии ЮНЕСКО и заявили, что это наследие принадлежит Азербайджану».