«По мере возвращения в родные края вынужденные переселенцы будут лишаться своего статуса»

После освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации встал вопрос о том, будет ли упразднен статус вынужденных переселенцев.

На днях по этому поводу высказался председатель Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, который заявил, что вынужденные переселенцы будут пребывать в своем статусе до тех пор, пока не вернутся в свои родные места.

Он подчеркнул, что статус вынужденных переселенцев пока не упразднен, и образование их детей пока оплачивается за счет государства. Данные привилегии остаются в силе до их возвращения в родные края.

Мнением по поводу статуса вынужденных переселенцев с # поделился глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

– Война завершилась победой Азербайджана, и он вернул себе свои земли. Должен ли, на ваш взгляд, сохраниться статус вынужденных переселенцев и, соответственно льготы? И если да, то, до каких пор?

– Депутат прав. Потому, что согласно закону «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)» от 21 мая 1999 года, вынужденно перемещенным лицом (ВПЛ) считается «лицо, вынужденное покинуть постоянное место проживания в результате военной агрессии, стихийных и техногенных бедствий на территории Азербайджанской Республики и переселиться на другое место». И в этой ситуации ничего, по сути, пока не изменилось.

Те наши граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома на территории Азербайджана в результате армянской агрессии в 1990-х гг., при всем своем горячем желании, вернуться туда сейчас не могут из соображений безопасности и из-за бытовой неустроенности. Общеизвестны случаи, когда люди, самовольно проникавшие на освобожденные от оккупации территории, подрывались на минах. Мы видели и кадры всеобщей разрухи, которая не позволит сейчас там нормально жить. Возвращение на эти территории без разрешения властей запрещено. Таких смельчаков отлавливает полиция и наказывает.

А раз ВПЛ не могут вернуться, то статус у них должен быть сохранен. Именно на ускорение возвращения ВПЛ направлены энергичные мероприятия по восстановлению разрушенных населенных пунктов на освобожденных территориях. Пока что на этих территориях живут лишь военные, полиция, пограничники, строители, электрики и пр. Кое-что восстанавливается (электросеть, железная дорога), что-то строится заново (дороги, аэропорт), есть амбициозные идеи строительства «умных» населенных пунктов, с максимальным использованием современного градостроительства. Но о возвращении ВПЛ пока речи не идет.

По мере возвращения в родные края, они будут лишаться своего статуса и подключаться к другим социальным программам.

— Вполне вероятно, что вернуться захотят не далеко все…

– Разумеется, как и все граждане Азербайджана, ВПЛ имеют право на свободу передвижения и выбора места жительства, которая гарантирована статьей 28 Конституции и международными конвенциями. И в случае отказа от возвращения на освобожденные территории, они могут не возвращаться и жить в других населенных пунктах республики. Но что тогда произойдет с их статусом ВПЛ?

Согласно статье 14 Закона «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», гражданин лишается статуса вынужденного переселенца «при возвращении на место прежнего обычного проживания или безвозмездном обеспечении в этом регионе другим местом жительства установленной площади; в случае же отсутствия такой возможности — при обеспечении особым решением государства жилой площадью на определенном уровне».

Статья 17 Закона предусматривает, что обеспечение ВПЛ временной или постоянной жилой площадью осуществляется органом исполнительной власти (Госкомбеженцев), который также компенсирует расходы на переезд. По желанию ВПЛ, им могут дать целевую беспроцентную ссуду на 10 лет, а также предоставить в пользование земельный участок. При покупке квартиры или дома за собственные средства не будет удержана нотариальная пошлина.

Здесь существенны два момента: во-первых, государство само выбирает и предоставляет жилье и земельные участки; во-вторых, с учетом временного характера этой ситуации, жилье и земельные участки предоставляют временно, и не позволяют их приватизировать.

Как только появляется возможность возвращения ВПЛ в места постоянного проживания, государство лишает их временного жилья и за государственный счет перевозит на их малую родину. Именно такой порядок предусмотрен законом.

Если же ВПЛ, которому государство предоставило постоянное жилье на родине, отказывается от переезда, то он все равно лишается статуса, прекращаются положенные ВПЛ льготы, человека выселяют из временного жилья. Как известно, государство уже запланировало после выселения ВПЛ из благоустроенных поселков передать это жилье нуждающимся семьям шехидов и гази Карабахской войны, которые жертвовали собой ради освобождения оккупированных земель и возвращения переселенцев.

Лишенный статуса ВПЛ человек, разумеется, сможет продать жилье, предоставленное ему на освобожденной территории, но этого вряд ли хватит на покупку жилья в больших городах. К тому же пока неизвестно, к какому виду собственности будут относиться дома, квартиры, земельные участки в будущих т.н. «умных селах» на этих территориях — частной или государственной. Во втором случае продать их будет невозможно.

Однако это не единственная конфликтная ситуация, которая может возникнуть при возвращении ВПЛ. Например, есть такие переселенцы, которые применили свои таланты, создали бизнес, заработали средства и купили на свои средства жилье в городах. Возвращаться они не заинтересованы, так как пустили корни на новом месте, и у них уже есть постоянное место жительства. Статуса их лишат, но как быть с их долей в восстанавливаемом в Карабахе жилом фонде взамен разрушенного армянами? Возможно, кто-то из них предпочел бы отказаться от этого жилья и получить за него компенсацию.

Кроме того, по ходу переселения могут выявиться и фиктивные переселенцы, которым вообще ничего не положено.

По этой причине, Президент дал распоряжение о перерегистрации ВПЛ и проведении среди них опроса о желании вернуться. Прошло уже больше месяца, но опрос еще не начался. Вероятно, составляется подробный опросник, где будут учитываться и те вопросы, которые я упомянул, а не только предложение Президента в адрес ВПЛ «честно ответить на вопрос — есть ли у них планы вернуться на свои земли или нет».

– Вы упомянули о жилищном вопросе. Как будет решаться вопрос жилья, захваченного в свое время некоторыми вынужденными переселенцами?

– Этот процесс не был полностью стихийным. Было несколько официальных документов, которые держались в секрете и блокировали нормальную реакцию правоохранительных органов и судов на такие инциденты. Благодаря порядка 50 жалобам в Европейский Суд по Правам Человека мы примерно знаем, какие при этом использовались аргументы. Суды выносили решение о признании права на жилье за настоящими хозяевами, но следом шел пункт о приостановлении выселения ВПЛ до освобождения их места постоянного проживания от армянских оккупантов. ЕСПЧ в ответ на это поинтересовался, а известна ли дата этого события, и если нет, то не создает ли это правовую неопределенность в ущерб праву на справедливый суд?

В упомянутых 50 случаев право хозяев захваченных квартир восстановили еще до Второй Карабахской Войны. Что касается остальных, которые поленились или побоялись в свое время пожаловаться в Страсбург, то для них момент справедливости наступает сейчас, потому что даже по букве тех неправомерных судебных решений 1990-х годов, пришло время исполнять собственные решения ввиду освобождения оккупированных земель.

На этом примере, кстати, тоже видно, что попустительствуя захватам квартир, суды в то же время подчеркивали, что это беззаконие носит временный характер. Поэтому, мы вполне можем ожидать, что ВПЛ выселят из таких квартир, а также из недостроенных домов и общественных зданий.

Так что победа в Карабахе поможет решить и некоторые другие застарелые проблемы, связанные с оккупацией и проблемой ВПЛ: освободится жилье для студентов, появится возможность летнего отдыха школьников, отдыха в санаториях, станут доступными детские сады и т.д.