«По мере продвижения азербайджанской армии, армяне стали жить в тюрьме»

Азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, находившиеся в армянском плену более шести лет, рассказали агентству «Анадолу» (АА) о пережитом.

Аскеров и Гулиев были схвачены армянами в 2014 году в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, куда направились вместе с общим другом Гасаном Гасановым, чтобы посетить могилы предков.

В соответствии с трехстороннем заявлением от 10 ноября 2020 года, оба узника были возвращены из Армении на Родину вместе с остальными пленными.

Сразу после возвращения в Азербайджан, Гулиев и Аскеров получили медицинскую помощь, после чего вернулись в семьи.

В беседе с АА они сказали, что рады освобождению родных земель, почтили память Гасана Гасанова, убитого армянами в Кельбаджаре.

Аскеров рассказал, что единственным их желанием было посещение могил родственников в родном Кельбаджаре, где на момент распада СССР не проживал ни один этнический армянин.

Постановочный суд, устроенный сепаратистами в Нагорном Карабахе, приговорил их к пожизненному заключению.

«Вначале меня содержали в тюрьме в Ханкенди, где подвергли пыткам. Мне ломали пальцы, били по голове, выпускали на воздух лишь на полчаса в день, содержали в одиночных камерах. Несмотря ни на что я не терял надежды. И на суде, и в тюрьме я говорил, что однажды на эти земли вернется азербайджанский воин. Потому что я знал и верил: президент Ильхам Алиев не оставит наши земли под оккупацией», — говорит освобожденных из армянского плена азербайджанец.

Аскеров рассказал, что армяне пытались заставить его публично очернить Азербайджан и снять это на камеру. «Нас морили голодом. Когда меня взяли в плен, я весил 107 кг. За год я похудел до 55 кг. Меня били током и пытали», — вспоминает мужчина.

С началом операции по освобождению оккупированных земель Азербайджана, пленных перевели в Армению.

Аскеров вспоминает, что как только услышал пушечную канонаду, то понял что азербайджанская армия наступает. «В первые недели войны нас держали уже в шушинской тюрьме. Когда армия приблизилась к Шуше, то увезли в Ереван», — сказал бывший узник.

Аскеров также отметил, что армяне привлекли к боевым действиям террористов. «Я своими глазами видел террористов РКК у шушинской тюрьмы, откуда они направились на фронт для участия в боях против ВС Азербайджана», — вспоминает азербайджанец.

Шахбаз Гулиев, в свою очередь, отметил, то, что они пережили в плену, нельзя назвать жизнью. «Мы пережили ад. День возвращения — 14 декабря я считаю вторым днем рождения», — говорит азербайджанец.

Гулиев подчеркнул, что преклоняет голову перед павшими воинами ВС Азербайджана, которые подарили стране эту победу, а пленным свободу.

«По мере продвижения азербайджанской армии, армяне не могли найти себе места. Даже высокопоставленные офицеры стали жить в тюрьме, считая ее укрепобъектом, крепостью. Они боялись за свои жизни, поэтому прятались в тюрьме», — сказал Гулиев.