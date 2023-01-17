Россия увеличивает численность войск и поднимает возраст призыва из-за «прокси-войны», которую коллективный запад ведет против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Связано это [реформы Минобороны] с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-войной, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее», — сказал Песков.

По его словам, Минобороны таким образом выполняет свою роль — обеспечивает безопасность России.

Ранее, 17 января, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что до 2026 года численность вооруженных сил должна увеличится на 350 тысяч человек, до 1,5 млн.

Он также объявил о создании нового армейского корпуса в Карелии. В него войдут три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках. Кроме того, в Ленинградской и Московской областях сформируют два новых военных округа.

В прошлом году Шойгу также анонсировал увеличение возраста призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог — с 27 до 30 лет.

Республика Карелия и Ленинградская область граничат с Финляндией. После вторжения России в Украину она вместе со Швецией подала заявку на вступление в НАТО. Присоединение двух скандинавских стран к блоку находится на стадии ратификации союзниками. (moscowtimes.ru)