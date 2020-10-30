По каким документам беженцы будут возвращать свое имущество на освобожденных территориях?

С освобождением оккупированных армянами районов начинается процесс подготовки возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

В свое время многие из них покидали место проживания в спешке, про документы, подтверждающие их право собственности на дома, вряд ли кто-то вспоминал.

Мы решили выяснить, на основании чего вынужденные переселенцы будут отстаивать свое право на собственность в том или ином освобожденном районе Карабаха?

Как сообщил # адвокат Асабали Мустафаев, ему часто приходится отстаивать право собственности вынужденных переселенцев в Европейском суде.

«На этих территориях вследствие их оккупации Арменией не была проведена земельная реформа 1996 года. Поэтому собственностью вынужденных переселенцев были только дома и приусадебные участки», — сказал нам адвокат.

По словам адвоката, на оккупированных территориях также не была проведена реформа структур управления.

«Поэтому в селах были сохранены существующие еще с советских времен сельские советы. Зачастую единственным документом, подтверждающим право собственности вынужденных переселенцев, являются выписки из регистрационной книги сельского совета. Но большинство этих регистрационных книг осталось на оккупированной территории. По этой причине у большинства вынужденных переселенцев нет никаких документов, подтверждающих их право собственности на дома и приусадебные участки», — сказал нам Асабали Мустафаев.

Мы также решили выяснить позицию Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных. переселенцев.

Как сообщили нам в Госкомитете, будет подготовлена специальная государственная программа по возвращению вынужденных переселенцев. «В этой программе найдут свое отражение и права вынужденных переселенцев на владение своими домами и приусадебными участками», — сообщили нам в Государственном комитете.

На наш вопрос о том, когда будет завершена работа над государственной программой, нам посоветовали обратиться в Кабинет министров. В пресс-службе Кабмина, куда мы обратились с соответствующим запросом, отметили, что «обязательно разузнаем детали этой программы и сообщим вам». К сожалению, мы так и не дождались звонка из Кабинета министров.

Тогда мы решили обратиться в местные органы исполнительной власти оккупированных и недавно освобожденных районов. Как сообщил # заведующий отделом территориального управления исполнительной власти Лачинского района Сабир Аваззаде, у них имеется только перепись населения, проведенная в 1991 году.

«Никаких документов, подтверждающих право собственности жителей Лачинского района на их дома и приусадебные участки, не существует. А что касается государственной программы относительно возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, то мне об этом ничего неизвестно», — сказал нам Сабир Аваззаде.

Заместитель главы исполнительной власти Джабраильского района Тапдыг Насиров считает, что у вынужденных переселенцев не будет проблем с подтверждением права собственности. «Бывшие председатели сельских советов сегодня работают представителями главы исполнительной власти района. Они — то прекрасно знают, кому что принадлежит», — заявил заместитель главы исполнительной власти.

Тапдыг Насиров также коснулся программы возвращения вынужденных переселенцев в свои родные дома. «Работа над такой программой действительно ведется, однако мне неизвестны ее детали», — сказал он #.

По мнению заместителя главы исполнительной власти Зангилянского района Ханым Рустамовой, с доказательством прав собственности вынужденных переселенцев проблем не будет. «Потому что задолго до начала военных действий была создана специальная комиссия для установления стоимости, нанесенного вынужденным переселенцам ущерба. В документах этой комиссии указано, кто и чем владел на оккупированных территориях», — сказала нам Ханым Рустамова.

Как сообщили нам из исполнительной власти Губадлинского района, у них нет проблем с определением права собственных вынужденных переселенцев. «Эти документы имеются в архивах. Нам удалось вывезти во время прошлой войны всю необходимую документацию», — сообщили нам сотрудники ИВ Губадлинского района.