По инициативе президента Ильхама Алиева новая метростанция будет называться «8 ноября»

Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев выступил с инициативой назвать новую станцию Бакинского метрополитена «8 ноября» в честь Дня Победы.
В постановлении Кабинета Министров Азербайджанской Республики говорится:
«По инициативе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новую станцию Бакинского метрополитена, расположенную по адресу Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал, назвать «8 ноября».