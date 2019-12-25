По факту исчезновения Захаренко в Беларуси возобновлено следствие

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко. Как сообщил DW в среду, 25 декабря, правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи Захаренко, он получил соответствующее уведомление из СК. Данное уведомление он выложил на сайте издания»Белорусский партизан».

Документ датирован 18 декабря. Двумя днями ранее медиакомпания DW обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года). По словам Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский находится в одной из стран Западной Европы, добиваясь убежища.