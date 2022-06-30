Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 30 июня ликвидировали около 35 тысяч 600 российских военных, что на 150 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке. Также уничтожено российских танков 1573 (+1) единицы, боевых бронированных машин – 3726 (+6), артиллерийских систем – 790 (+9), РСЗО – 246 (+0), средств ПВО – 104 (+1), самолетов – 217 (+0), вертолетов — 185 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 641 (+1), крылатых ракет — 143 (+1), кораблей/катеров — 14 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 2602 (+4), специальной техники – 61 (+0).