Пляжи готовы к летнему сезону

С первых дней лета на столичных пляжах завершены подготовительные работы к сезону. На пляжах в соответствии с требованиями особого карантинного режима проведены медико-профилактические мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

В прошлом году по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEА Лейлы Алиевой в прибрежной зоне столицы были созданы общественные пляжи.

«Для организации отдыха граждан на территории пляжа было разложено достаточное количество сидений и гамаков, мусорные контейнеры, урна для утилизации защитных масок и др.

Вход и другие услуги на общественных пляжах бесплатные. Для сохранения чистоты территории в надлежащем виде осуществляет деятельность служебный персонал.

На пляжах созданы спасательные пункты МЧС, установлены продовольственные ларьки.

С учетом карантинных условий на каждом пляже установлены просветительские таблички, сделано предупреждение о соблюдении рабочим персоналом социальной дистанции, использовании дезинфицирующих средств, соблюдении чистоты.

На частных и других пляжах столицы также выполнены подготовительные работы к сезону с соблюдением требований карантинных условий. Соответствующие структуры неоднократно брали образцы для лабораторной проверки чистоты воды и проведен мониторинг по другим вопросам», — говорится в сообщении ИВ Баку.