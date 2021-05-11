Плов, долма и пахлава – выбор Лаврова в Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня провел насыщенный день в Баку.

В первую очередь он почтил память общенационального лидера cтраны Гейдара Алиева, а также его супруги академика Зарифы Алиевой. Кроме того, глава МИД России возложил венок к Вечному огню.

В завершение дня министры иностранных дел Азербайджана и России, Джейхун Байрамов и Сергей Лавров, посетили ресторан азербайджанской национальной кухни «Shur».

Представители руководства ресторана сообщили #, что российский министр отведал «шах-плов», долму из виноградных листьев и пахлаву, продолжив тем самым знакомство с азербайджанской культурой сквозь призму нашей богатой национальной кухни.