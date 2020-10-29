«Плохие отношения с Баку не отвечают национальным интересам США»

До президентских выборов в США «рукой подать». Словом, осталось меньше недели, и на фоне войны в Карабахе кандидаты в президенты США сделали ряд заявлений, некоторые из которых можно считать проазербайджанскими, а некоторые нет.

Тем не менее, кто бы ни был президентом США, отношения двух стран будут развиваться, и сотрудничество будет продолжено в прежнем режиме. Комментируя президентские выборы в США, политолог Ахмед Алили сказал, что эти выборы проходят на фоне коронавируса и не похожи на все предыдущие.

«Нет даже единого выборного дня. Сегодня рейтинг Байдена выше, чем у Трампа, это подтверждают разные социологические опросы, но дело в том, что во время предыдущих выборов, многие люди открыто говорили о поддержке Хилари, но когда пришли голосовать, проголосовали за Трампа. В этом плане на волне современных политических процессов в США и Англии, насколько можно доверять соцопросам — сложный вопрос», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас по результатам соцопросов выигрывает Байден, однако, как будут в реальности голосовать избиратели, покажут выборы.

«Тем не менее, команда Байдена и сам кандидат ведут себя очень уверено и верят в искренность соцопросов. Правда, американские эксперты, говорят о том, что возраст Байдена не позволит ему быть активным президентом, и поэтому, скорее всего, делами будет заниматься Камала Харрис, вице-президент Байдена», — добавил аналитик.

Если судить по заявлениям кандидатов в президенты, аналитик считает, что они нейтрально относятся к ситуации в регионе.

«Армяне были удивлены заявлением Байдена, когда война только началась. Традиционно считается, что демократы в большей степени являются проармянскими, особенно если учесть то, что Камала Харрис из Калифорнии, где очень сильна армянская диаспора. Первое заявление Байдена, его призыв к прекращению огня, было оценено как проазербайджанское», — считает эксперт.

Алили также добавил, что администрация Трампа начала реагировать на военные действия в Карабахе на третьей неделе.

«Трамп и его администрация очень долгое время отмаливались. Но затем, в целях привлечения армянского электората, Трамп решил воспользоваться своим положением, чтобы добиться перемирия в Карабахе. Обратите внимание, он начал комментировать данный конфликт на третьей неделе войны, а это говорит о том, что все его действия в этом направлении – это действия не президента США, а кандидата в президенты», — подчеркнул он.

Однако, провал перемирия дал Байдену карт-бланш выступить с проармянской позицией, чтобы вернуть армянский электорат, считает эксперт.

«Таким образом, те армяне, которые начали симпатизировать Трампу, поменяли свое мнение по поводу того, насколько он может решать международные вопросы. Даже те армяне, которые поддерживали республиканцев, поменяли свое мнение по поводу Трампа», — полагает он.

Говоря о том, какой из кандидатов более выгоден Азербайджану для двусторонних отношений, эксперт сказал, что любые слова кандидата в президенты – это слова кандидата, а не президента.

«Кандидаты могут делать те или иные заявления для мобилизации электората, однако, не факт, что после того, как станут президентами, будут придерживаться тех же позиций. Будучи вице-президентом Обамы, Байден был вовлечен в переговорный процесс, и президент Азербайджана это подчеркнул. Поэтому считаю, что кто бы ни был президентом, отношения двух стран будут стабильно развиваться, потому что плохие отношения с Баку не отвечают национальным интересам США, это им невыгодно» , — резюмировал он.