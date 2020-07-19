Племянница Трампа дразнит его своими высокими рейтингами

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри, написавшая книгу о жизни семьи, сравнила рейтинг своего интервью с интервью дяди на своей странице в Twitter.

«5,23 млн [зрителей] против 5,11 млн», — написала она.

Таким образом Мэри Трамп отметила, что ее интервью журналистке Рэйчел Мэддоу привлекло внимание большего количество зрителей, чем интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News, пишет New York Post.

При этом Мэри Трамп ответила на слова главы государства, который назвал ее «редко замечаемой племянницей, которая мало знает», сопроводив свой пост о рейтингах интервью хэштегом «#seldomseen» («редко замечаемая»).

14 июля в продажу поступила книга племянницы главы Белого дома Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» — это мемуары о жизни ее семьи, и, главное, о ее дяде, 45-м президенте США Дональде Трампе.