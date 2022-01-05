Четырехлетняя племянница афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае 2020 года был убит полицейским в американском Миннеаполисе, получила огнестрельное ранение. Об этом сообщает телеканал FOX9.

Инцидент произошел штате Флорида. В настоящее время ведется расследование.

Как сообщила полиция, неизвестный несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия по квартире, в которой находились четверо взрослых и двое детей.

По словам сестры Флойда Латонии, девочка получила ранение в живот, пуля пробила несколько ребер. Малышке сделали операцию, сейчас ее состояние оценивается как хорошее, она идет на поправку. (Газета.ру)