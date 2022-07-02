Конфликты будут продолжаться, и, безусловно, то пространство, которое окружает Россию, где также присутствует Армения, будет частью общего конфликтного пространства, как и весь остальной мир. Об этом 2 июля в Ереване во время обсуждения на тему «Конфликт России и Запада в Украине» заявил директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

По словам российского эксперта, в данном случае никто исключением не является. «И здесь мы тоже должны понимать, что наши международные отношения, международные отношения наших стран будут постоянно развиваться в тени войны, они будут постоянно развиваться в тени постоянной перманентной вероятности вооруженного конфликта, к которому мы должны быть готовы и вероятность которого мы должны постоянно учитывать в своей дипломатической, внешнеполитической деятельности для того, чтобы максимизировать свои достижения и минимизировать достижения наших потенциальных противников», — отметил политолог.

По словам Бордачёва, конфликт, который сейчас происходит в Украине, является одним из таких конфликтов нового времени, которых будет много. «Россия, по всей видимости, будет участвовать во многих таких конфликтах. То, что мы наблюдаем сейчас на Украине, если прибегать к поэтическим сравнениям, это только первые лучи солнца новой эпохи, которое даже еще не взошло, и мы только видим первые проблески, и как будет выглядеть настоящий знойный полдень, нам с вами предстоит узнать через 10-15 лет после настоящего времени. И надо быть морально к этому готовыми и быть готовыми к этому физически», — высказал мнение эксперт.

Как видим, он не осмелился назвать войну войной, предпочитая рассуждать о «конфликте в Украине», словно речь идет о чем-то, к чему Россия не имеет прямого отношения. Словно, не Россия вторглась на территорию Украины, не она бомбит украинские города, убивает мирных украинцев, при этом цинично и лживо отрицая совершенно очевидные, доказанные удары по гражданским объектам. Пресловутый «русский мир», как видим, несет смерть, кровь, слезы.

И вот на этом фоне Тимофей Бордачёв ударился в поэзию, попутно подчеркивая готовность РФ участвовать в новых вооруженных конфликтах. И это вовсе неудивительно. Ведь, он является президентом дискуссионного клуба «Валдай»- некоммерческой организации, одним из учредителей которой является Совет по внешней и оборонной политике РФ. То есть, ожидать чего-то иного от руководителя организации, которая создана для отстаивания интересов РФ в мире, не стоило.

Тем более, что и в сводке Американского института изучения войны (ISW) говорится, что власти России готовят экономику страны к поддержке армии в условиях «спецоперации». В сводке отмечается, что Кремль, вероятно, готовясь к продолжительной войне в Украине, создает условия поддержки своей армии российской экономикой. Так, Госдума РФ внесла поправку в федеральные законы о поддержке вооруженных сил РФ, предусматривающую введение «особых мер в экономической сфере», обязывающих российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские «специальные и антитеррористические операции».

Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на обеспечение специальных военных операций и позволит Кремлю изменять контракты работников и условия труда. Это еще один сигнал , доказывающий, что скорого окончания войны в Украине ждать не стоит. Может быть лишь временное перемирие, плодами которого РФ попытается воспользоваться для накопления новых сил. Которые могут быть использованы для агрессии не только против Украины, но и против других стран. Начиная от Молдовы и стран Балтии, и заканчивая Польшей.

О чем все это говорит? Только о том, что единственный путь обретения спокойствия для Европы — это максимальная и в гораздо больших объемах поддержка Украины. Чтобы она одержала победу над российской армией, чтобы все боеспособные части российской армии были уничтожены. При этом, режим санкций против РФ нужно только усиливать. Они уже дают свой эффект. А со временем, они приведут к очень большим проблемам в экономике РФ, что сильно ослабит ее военный потенциал, сделав вынужденно более «миролюбивой». И тогда уже все проекты, типа тех, о которых заявил в Ереване Тимофей Бордачёв, так и останутся проектами.