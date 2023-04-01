Командующий захватнических войск Российской Федерации Валерий Герасимов проваливает оккупацию всего Донбасса.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

В частности, 11 января 2023 года начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимов принял личное командование «специальной военной операцией» в Украине (так в России называют войну против Украины).

В этой связи, полномочия Герасимова характеризовались попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем Донбассом. «После 80 дней становится все более очевидным, что этот план провалился», — говорится в сообщении.

«На нескольких направлениях фронта на Донбассе, российские силы добыли лишь незначительные успехи ценой десятков тысяч жертв, в значительной мере расточая их временное преимущество в личном составе, добытое благодаря осенней частичной «мобилизации», — сказано в сообщении.

«После десяти лет на посту начальника генерального штаба, существует реальная возможность того, что Герасимов расширяет возможности того, насколько российское политическое руководство будет терпеть провалы», — заявляет разведка. (unian.net)