С середины сентября по новому коридору 302 судна вывезли в 24 страны 10 млн тонн грузов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Половина из этого объема – сельскохозяйственная продукция, также за рубеж отправляются металлы и другое сырье.

Отказываясь продлевать в июле зерновую сделку, в рамках которой Украина могла вывозить продукцию по Черному морю, Владимир Путин хотел лишить страну, в которую он вторгся, этого важного канала экспорта и притока валютной выручки. Бомбардировки портов, в том числе на Дунае, должны были подорвать инфраструктурные возможности Украины. Но уже через три месяца после того, как она, не оглядываясь на Москву, организовала новый коридор, экспорт превысил объем поставок времен зерновой сделки.

Если за первый месяц было вывезено 278 000 тонн, то в декабре эта цифра, по прогнозам, составит 5 млн.

Эти поставки уже оказывают заметное положительное влияние на экономику и «станут одним из драйверов ее роста в следующем году», цитирует The New York Times (NYT) Елену Билан, главного экономиста украинского инвестбанка Dragon Capital. Экспорт сырьевых товаров по коридору, по ее оценке, может вырасти до 7 млн тонн в месяц.

Несмотря на систематические удары по инфраструктуре портов, они приняли под погрузку 337 судов, заявил Кубраков, или 112 кораблей в месяц. По данным Института стратегических черноморских исследований, это больше среднемесячного показателя в период действия зернового коридора под эгидой ООН. Тогда средний объем поставок составлял 2,7 млн тонн в месяц, а за последние три месяца, по новому коридору, – более 3,2 млн тонн, говорит руководитель института Андрей Клименко.

Процветающая черноморская торговля, по его словам, позволяет «Украине зарабатывать дополнительные деньги, в том числе для бюджета, который финансирует армию, и России это очень не нравится».

Одним из факторов, обеспечивших безопасность коридора, стали морские дроны, которые в больших количествах стала выпускать Украина. После окончания зерновой сделки Министерство обороны России заявило, что будет рассматривать любые суда, следующие в порты Украины или из них, в качестве законной военной цели. Но Россия лишь однажды остановила для проверки такой корабль.

С помощью морских дронов удалось не только потопить корабли Черноморского флота (по данным Oryx, Россия в ходе конфликта потеряла 19 морских судов и подводных лодок, в том числе от ударов ракет). Удалось очистить зону на расстоянии около 300 км от украинского побережья, сказал NYT оператор дрона, взрыв которого повредил в сентябре корпус патрульного корабля «Сергей Котов»: «Отогнать их [российские корабли] вполне возможно. Господству России на Черном море пришел конец».