Секретариат Организации Объединенных Наций распространил письмо Общины Западного Азербайджана генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле как официальный документ Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального совета ООН.

Об этом # сообщила представитель общины Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что обращение, подписанное руководящим составом общины, интеллигенцией из Западного Азербайджана, деятелями культуры и искусства, поэтами и писателями, распространено как официальный документ на всех официальных языках ООН (английском, французском, русском, китайском, арабском и испанском).

Распространение данного обращения как официального документа ООН является важным шагом во внесении вопроса о разрушенном культурном наследии в Западном Азербайджане в международную повестку дня.