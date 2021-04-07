Пишем дома: Азербайджан присоединится к акции «Тотальный диктант» в онлайн формате

Популярная ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих – «Тотальный диктант» в этом году пройдет в формате онлайн. Причина – все та же – угроза распространения Covid-19.

Трансляции диктовки будут доступны 10 апреля в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 часов по московскому времени. Все желающие смогут подключиться к любому из этих эфиров и написать диктант в специальном окошке на сайте. Окончив работу, необходимо будет нажать на кнопку «Проверить». Через некоторое время оценка за онлайн-диктант появится в личном кабинете участника.

В Баку «Тотальный диктант» напишут уже в шестой раз. Организаторы уверены, что в этом году, благодаря упрощенному формату и удобной организации, к акции присоединится наибольшее количество участников.

Среди зарегистрировавшихся участников в этом году — 750 городов в 60 странах, среди которых Индия, Коста-Рика, Никарагуа, Перу и др.

Как сообщили # организаторы акции в Баку, первый эфир будет вестись из Якутска. В 11:00 по московскому времени эстафету трансляций перехватит Новосибирск — родина проекта. В 14:00 трансляция будет вестись из офиса партнера акции — Группы компаний «РЕГИОН», где текст продиктует актер Сергей Безруков. Заключительную часть текста в 23:00 для Северной и Южной Америки в этом году прочитает поэт, музыкант, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец подчеркнула, что всех желающих написать текст онлайн ждет хорошая новость: сделать это можно будет в день Тотального диктанта с 7:00 до 24:00:

«Таким образом мы избежим пиковых нагрузок на сайт и сохраним все отправленные работы. Все трансляции будут ориентированы на участников в формате #пишемдома», — сказала она.

Главные цели акции «Тотальный диктант»: показать, что быть грамотным — важно для каждого человека, убедить людей в том, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Регистрация на площадке «Тотального диктанта» обязательна, но есть открытые площадки, куда может попасть любой желающий, пока остаются свободные места, а есть закрытые: список участников определен заранее. Попасть к звездному диктатору можно и на открытой площадке, однако такой шанс в этом году будет лишь у жителей Москвы и регионов.

В Баку в акции «Тотальный диктант» ежегодно принимают участие и дети, и взрослые. Особой популярностью в нашем городе акция пользуется у блогеров, педагогов, студентов и пенсионеров.