Пирили: причина вспышки коронавируса неизвестна

«Результаты карантина, введенного в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса, уже очевидны. Благодаря карантину снизилось число инфицированных, и вырос показатель вылеченных. Это удовлетворительная ситуация. Разумеется, мы хотели бы лучших результатов. Однако данные на сегодня показывают, что карантин уже дал эффект», — заявил 27 июля 2020 года главный инфекционист Джалал Исаев.

В тот же день СМИ распространили инфомацию о том, что в селе Пирили Кюрдамирского района Азербайджана зафиксирована вспышка COVID-19. Заболевание выявлено у 31 местного жителя.

# решило выяснить, при каких обстоятельствах 31 человек заразились коронавирусом.

Заместитель заведующего общественно-политическим отделом исполнительной власти Кюрдамирского района Эльхан Гафаров подтвердил факт вспышки коронавируса в селе Пирили. «Но у нас нет информации о том, что количество заболевших составляет 31 человек», — сказал # Эльхан Гафаров.

Глава муниципалитета села Пирили Зия Керимов также подтвердил факт вспышки коронавирус. Однако, в отличие от Эльхана Гафарова, он подтвердил информацию о заражении 31 человека.

Как отметил Зия Керимов ему неизвестно, когда и при каких обстоятельствах заразилось столько людей.

«Вопросом их размещения в больницы занимается заместитель главы исполнительной власти Кюрдамира Агали Керимов. Обратитесь к нему», — посоветовал нам глава муниципалитета.

Как сообщил нам заместитель главы исполнительной власти Кюрдамира Агали Керимов, вспышка коронавируса в селе Пирили произошла неделю назад. «Мне неизвестно, что стало причиной. Все заболевшие размещены в больницах Сабирабада, Агдаша, Шамкира, Масаллы и Имишли.

Заболевшие приходятся родственниками друг другу. Делается все необходимое для их лечения», — сообщил # заместитель главы ИВ Кюрдамира.