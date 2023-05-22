Существует байка об отце психоанализа Зигмунде Фрейде, который, получив ответы на все интересующие его вопросы, перед главным вопросом: «Чего хочет женщина?» — спасовал.

Понятно, что о женщинах, их прихотях, капризах, перепадах настроения можно говорить бесконечно. И слово бесконечно вовсе не носит метафорический оттенок.

Старина Фрейд умер в 83 года, но у меня такое ощущение, что пройдись он по бакинским рынкам или маркетам, его гениальный ум дал бы сбой, и он отдал Богу душу раньше времени.

Дело в том, что, как сейчас модно говорить, креатив азербайджанских дилеров (согласитесь, это звучнее, чем продавец) поражает своими причудами.

Для завлечения потребителя, пиар-кампания наших мелких предпринимателей включается в сверхурочный уровень, и покупатели просто обескуражены.

Вам могут продать, к примеру черешню, сладкую как мед. Вишню преподнести в виде фрукта из райских садов. Абрикос, мандарин, персик – вне зависимости от того, насколько они съедобны, ушлый делец найдет путь к вашему кошельку, предварительно промыв мозги.

В принципе, никакого мошенничества в маркетинговом ходе нет. Если покупатель, согласно Пушкину, сам обманываться рад, то это его проблема.

Однако в азербайджанской рыночной среде пресловутый маркетинговый ход достиг такого пика, что не только Фрейд, сам черт ногу сломит.

В последние годы в Азербайджане религиозный фактор стал довольно популярным. Многие (не все), решив, что это довольно популярное течение, поспешили биться лбом об пол. Наивно полагая, что тем самым прикроют свои грешки, а Всевышний простит.

Но где есть спрос, там есть и предложение. В Азербайджане решили провести сегрегацию, разделив клиентов на верующих и не совсем.

Итак, в одном из азербайджанских маркетов продаются контуры для телефона. Но непростые. Они…халяльные.

Я, конечно же, понимаю стремление продавцов впихнуть контуры посредством «божественной» рекламы. Но возникает вопрос: а если халяльными контурами решит завладеть атеист или агностик?

Для этого перед покупкой он должен прочитать кялмяйи-шаадет или «Отче наш, иже еси на небеси»? А если попадется кришнаит, то он должен спеть «Харе Кришна»?

Естественно, халяльные контуры могут купить все, вне зависимости от вероисповедания. Но, нельзя исключить, что халяльные контуры, которые были загружены на телефон христианина, буддиста, кришнаита, взбунтуются и просто будут списаны со счета. Рука неверного коснулась «священных» контуров.

Автор этих строк хоть и верит в Аллаха, но не всегда соблюдает предписанные Исламом каноны. Но обещаю, что куплю эти халальные контуры и загружу на телефон. Если они не заработают, то ударюсь в религию. Или телефон поменяю…