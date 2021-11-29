Глава американской компании Pfizer Альбер Бурла заявил, что начата разработка новой вакцины против штамма «омикрон», которая может быть готова менее чем за 100 дней. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

«В пятницу мы сделали матрицу ДНК, что стало первой частью процесса разработки новой вакцины. Мы уже много раз заявляли, что сможем получить вакцину менее чем 100 дней», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Pfizer по контракту с ЕС должна адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса «омикрон» в течение 100 дней, если его повышенная опасность будет доказана. Об этом в ходе пресс-конференции в Риге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ученые должны в течение 2-3 недель собрать всю необходимую информацию о новом штамме, а страны Евросоюза в это время должны активизировать вакцинацию, ревакцинацию и санитарные меры.