«Наши военные, в контакте с азербайджанской стороной, армянской стороной. Сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей».

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии.

В результате незамедлительных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.

Об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.