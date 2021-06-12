Отсутствие планов проведения совместной пресс-конференции президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена — по итогам саммита в Женеве 16 июня не является свидетельством невысоких ожиданий от этой встречи.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, абсолютно не говорит», — ответил он на вопрос, говорит ли отказ от идеи совместного выхода Путина и Байдена к прессе о невысоких ожиданиях касательно результатов саммита.

Представитель Кремля подчеркнул, что отдельная пресс-конференция — «это практика американской стороны». «Президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ», — добавил Песков.