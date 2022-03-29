Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина о необходимости ударов России по нефтяной инфраструктуре Азербайджана не соответствует позиции российских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это, скорее, заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле призывают «контролировать эмоции и воздерживаться от таких заявлений». «Тем более в отношении наших партеров. А Азербайджан относится к категории государств-партнеров», — отметил пресс-секретарь.