Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила женщин с Международным женским днем

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Международным женским днем – 8 Марта на своей официальной странице в Instagram.

В поздравлении говорится:

«Дорогие женщины!
Искренне поздравляю всех вас с Международным женским днем! Вы достойно оберегаете величие слова «женщина», являющегося символом нежности, верности, доброты, нравственной чистоты, красоты и возвышенности.

Я выражаю наилучшие пожелания матерям, воспитавшим достойных сынов для нашей Родины! В дни Отечественной войны вы продемонстрировали невиданную стойкость, самоотверженность и силу воли. Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.

Желаю каждой из вас крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть Всевышний оберегает вас и ваших родных!»

| 2021-03-08T10:07:52+04:00 8 марта 2021, 10:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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