Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram поздравлениями с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает #, в публикации говорится:

«Дорогие сестры и братья!

Сердечно поздравляю Вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом!

Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, добрые чувства к нашей Родине, чувство гордости за успехи, достижения и победы нашей страны. От Всевышнего желаю каждому из наших граждан крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, а нашей Родине мира, прогресса и процветания».