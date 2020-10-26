Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением от оккупации ряда сел Зангеланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением от оккупации ряда сел Зангеланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в İnstagram:

«Освобождены от оккупации ряд сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы! В связи с этим передаю всему нашему народу свои искренние поздравления! Каждая новая победа одерживается благодаря героизму, отваге, мужеству, доблести и стойкости наших солдат. Безмерно благодарна каждому из них! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах — это Азербайджан!».

| 2020-10-26T10:56:40+04:00 26 октября 2020, 11:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss