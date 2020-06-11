Первый в мире ресторан будущего появился в Москве

В Москве готовится к открытию ресторан KFC, в котором не будет кассиров и традиционных касс, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-релиз компании.

В основу концепции «ресторана будущего», который создан благодаря пандемии коронавируса, заложен принцип минимизации контактов внутри помещения, указали в KFC. В частности, в заведении будет сведено к минимуму использование наличных денег, введено бесконтактное обслуживание и бесконтактная автоматизированная выдача заказов. Также можно будет оформить заказ в мобильном приложении и получить еду в ресторане.

Заведение построено в районе станции метро «Бутырская» и уже готово к эксплуатации. Ресторан сможет принять первых гостей в июне. Это первая подобная точка общепита в мире, отмечают в KFC.

По мнению гендиректора компании «ИНФОЛайн-аналитика», экономиста Михаила Бурмистрова, онлайн-сервисы доставки помогут сделать жизнь в России комфортнее в эпоху постпандемии коронавируса. Таким способом могут облегчить свою жизнь, например, матери с маленькими детьми, заболевшие и те, кто живет в домах без лифта, объяснял эксперт.