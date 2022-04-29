Первый случай инфицирования новым вариантом омикрон-штамма коронавируса BA.4 был зафиксирован в Австралии. Об этом в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

Как отмечается в отчете ведомства, опубликованном на его сайте, новый вариант штамма «омикрон» BA.4 был выявлен в Сиднее у недавно прилетевшего из ЮАР мужчины, что стало первым случаем инфицирования этим подвидом коронавируса в стране.

«Всемирная организация здравоохранения следит за новыми вариантами штамма «омикрон» BA.4 и BA.5, мутации которых, вероятно, помогают избежать иммунного ответа организма», — указано в сообщении ведомства.

Также в региональном Минздраве отметили, что «в ближайшие два месяца Австралия столкнется с новыми вариантами, распространение которых будет более быстрым».

«Появление вариантов BA.4 и BA.5 в Южной Африке привело к росту числа новых случаев [заражения коронавирусом], и мы можем ожидать, что они уже добрались до Австралии. Сейчас мы фиксируем снижение количества инфицированных, <…> но уже к июню ситуация, скорее всего, изменится кардинально», — сказал консультант правительства штата Новый Южный Уэльс, эпидемиолог Джеймс Вуд.