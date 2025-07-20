«Общественность должна быть проинформирована о том, что в Польше могут появиться заболевания, которые до сих пор не встречались в нашей стране», — сообщил главный санитарный инспектор страны.

Он рассказал о случае холеры и не исключил, что это может быть вызвано изменением климата, передает euronews.com.

У пожилой пациентки в Западно-Поморском воеводстве Польши обнаружено заражение холерой. Об этом в воскресенье объявил главный санитарный врач страны, сообщивший, что более 20 человек, контактировавших с женщиной, в настоящее время находятся в карантине.

«У нас есть пациентка, у которой обнаружена холера, — рассказал профессор Павел Гжешевский в интервью TVN24. — Наличие холеры было подтверждено двумя тестами».

Хотя случаи заболевания холерой в Польше время от времени фиксируют, обычно это касается людей, вернувшихся из зарубежных поездок. Доктор Гжешевский сообщил, что в данном случае ни женщина, ни ее близкие не выезжали за границу.

Из-за высокой контагиозности заболевания пациентка была доставлена в специализированную инфекционную больницу в Щецине.

«Это очень важно, потому что болезнь распространяется эпидемически, в зависимости от подтипа этой бактерии, идентификация которого продолжается», — добавил главный санитарный инспектор.

Хотя причины заболевания в Польше остаются неизвестными, Гжешевсеий указал на изменение климата как на одну из возможных причин.

«В последние годы в Европе появились местные случаи холеры, в том числе в Австрии. Сегодня трудно судить об этом однозначно, но это может быть еще одним сигналом изменения окружающей среды. С потеплением климата появляются угрозы такого рода, и холера — одно из тех заболеваний, которые могут быть следствием изменения климата», — сказал он.

«Климат меняется, мир меняется, окружающая среда меняется, и мы должны быть готовы к этому», — предупредил профессор.

Холера — это острое инфекционное заболевание, которое распространяется в основном через употребление зараженной воды или пищи. Она проявляется внезапной и сильной диареей и обезвоживанием. Без своевременного лечения болезнь может привести к смерти в течение нескольких часов.