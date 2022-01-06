Первый мини-спутник Турции Grizu-263A будет запущен 13 января на орбиту Земли на ракете-носителе Falcon 9, сообщает Агентство Анадолу.

Спутник был разработан специалисты из группы Grizu-263 в рамках проекта «Первый «карманный» спутник Турции».

В состав команды вошли учащиеся инженерного факультета Университета имени Бюлента Эджевита (BEÜ) турецкой провинции Зонгулдак. Техническую поддержку проекту отказали специалисты Лаборатории космических систем Стамбульского технического университета, Любительской ассоциации спутниковых технологий Турции и Делфтского технического университета (Нидерланды).

Разработчики с нетерпением ожидают дня запуска мини-спутника, размерами в 5x5x5 сантиметров.

Спутник получил название в память о погибших горняках при взрыве на шахте в турецком Зонгулдаке 3 марта 1992 года.

Мини-спутник будет запущен 13 января в 18:25 по турецкому времени (19:25 по бакинскому) с космодрома на мысе Канаверал на ракете-носителе компании SpaceX.

Grizu-263A будет функционировать на низкой околоземной орбите (высота около 525 км). Срок эксплуатации 4 года 8 месяцев.