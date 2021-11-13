Азербайджан намерен установить таможенный контроль на автотрассе Горис — Кафан в Сюникской области Армении, поэтому Ереван перейдëт на эксплуатацию новой дороги в юго-восточном регионе республики, связывающей еë с Ираном. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил 11 ноября на заседании правительства Армении, передает EADaily.

Накануне с азербайджанской стороны было получено уведомление о том, что с полуночи 11 ноября они готовятся проводить таможенный и паспортный контроль автотранспортных средств и пассажиров из Армении в Иран и в обратном направлении — так же, как это делается с сентября текущего года в отношении большегрузных автомобилей из Исламской Республики. При этом Никол Пашинян употребил следующую формулировку: «Азербайджан хочет установить таможенный контроль на участке Эйвазли — Чайзами на своей территории». Таким образом, глава правительства употребил азербайджанские названия населëнных пунктов на участке дороги Горис — Кафан, подконтрольном Баку, отмечают в четверг армянские СМИ.

После этого, по словам премьера, армянская сторона приняла решение направлять граждан через «альтернативную» дорогу Капан — Агвани — Татев в Сюнике. Ранее официальные лица в Ереване объявили о еë полной готовности после проведëнных работ по расширению и модернизации.

Установки азербайджанских постов на участке Горис — Капан можно было избежать, но ценой стала бы «коридорная логика», заявил премьер РА.

«Может возникнуть вопрос: а нельзя было провести переговоры, чтобы пограничный контроль в отношении граждан и грузов Республики Армения на этой дороге не осуществлялся? Можно было, но ценой тому стала бы коридорная логика, что для нас неприемлемо», — сказал Пашинян.

Из этого можно предположить, что глава армянского правительства подразумевает предоставление Азербайджану соразмерных уступок в отношении его грузов и граждан, направляющихся в эксклавную Нахчыванскую Автономию, что не устраивает Ереван. Потому что в таком случае он мог бы столкнуться с правом Баку на прямое экстерриториальное транспортное сообщение с Нахчываном через армянский Сюник.

Но вообще-то во всей этой ситуации уже есть несправедливая несоразмерность – ведь Лачинский коридор сейчас уже по факту является экстерриториальным, хотя полностью проходит по территории Азербайджана. Любые лица и грузы, проходящие по нему, никак не контролируются пограничными и таможенными органами Азербайджана, там абсолютно все функции сосредоточены в руках российских военных. Таким образом, при запуске Мегринского коридора до Нахчывана вполне логично будет, если Азербайджан потребует для него такой же экстерриториальный статус, как и для Лачинского. В противном случае, надо выдвинуть требование об установке пограничного и таможенного постов Азербайджана на въезде в Лачинский коридор. Чтобы всё происходило на равных условиях. Тогда, наконец, можно будет поставить заслон на пути проникновения оружия и армянских военных в Карабах.

Своими мыслями на этот счет поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Это достаточно серьезная проблема, и в первую очередь она обусловлена тем, что к великому сожалению Лачинский коридор находится вне контроля госорганов Азербайджанской Республики. Проблема еще и в том, что во время подписания так называемого Трехстороннего заявления (ТСЗ) всё это не было оговорено. Хотя это обязательно должно было быть согласовано и отражено хотя бы в приложении к этому, с позволения сказать, документу. А из-за того, что всего этого нет, вопросы таможенного контроля, пошлин остались вне правового регулирования, повисли в воздухе. То есть там абсолютно нет никакого решения, никакого пути урегулирования по поводу того, кто должен брать таможенные пошлины за грузы, доставляемые в Карабах из Армении, из Ирана, из России.

И всё это из-за того, что Азербайджан не имеет абсолютно никакого влияния, контроля над Лачинским коридором. Поэтому Азербайджан должен добиться того, чтобы он контролировался не только российскими военными, но и нашими госорганами и армией, естественно. Пусть будет хотя бы совместный контроль.

Как выход из положения по Зангезуру возможны два варианта. Либо Россия добивается того, чтобы Мегринскому коридору, если он будет функционировать (в чем лично я очень сомневаюсь), придать экстерриториальный статус – чтобы Армения при въезде в него иностранных транспортных средств, грузов не могла взимать с них пошлины. Либо устанавливает там совместный с армянами контроль.

Лачинский коридор физически нам не доступен, а что касается Зангезурского – там, конечно, будут стоять войска ФСБ РФ, их пограничники.

В любом случае, нам предстоит оговорить все эти вопросы с российской стороной. Потому что Армения к этому не имеет никакого отношения на практике. За Лачинский коридор отвечает Россия – мы, к великому сожалению, передали свои полномочия их вооруженным силам. А согласно 9-му пункту ТСЗ, Зангезурский коридор тоже будет контролироваться российскими войсками. Значит, вести переговоры и достигать соглашений придется с Россией. Армения там фактически ни при чем.