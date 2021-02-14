Перспектива жить в новых квартирах радует не всех жильцов старого общежития

9 февраля 2021 году СМИ распространили информацию о том, что жильцы аварийного дома по улице генерала Алиаги Шихлинского в Хатаинском районе Баку протестуют против его сноса. Граждане утверждают, что процесс ведется без согласования с ними.

Данное здание является общежитием, в котором проживают около 120 семей.

Как заявил заведующий отделом ИВ по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Панах Иманов, согласно заключению МЧС, состояние пятиэтажного дома, состоящего из 146 квартир является критическим.

Как сообщил # главный архитектор исполнительной власти Хатаинского района Ахмед Мамедов, между ИВ Хатаинского района, гражданами и подрядчиком был подписан трехсторонний договор. «Согласно договору, на месте общежития будет построен новый дом, жильцам в этом доме предоставят новые квартиры», — сказал главный архитектор.

По словам Ахмеда Мамедова, на период строительства жильцы будут проживать на съемных квартирах.

«Жильцам будут ежемесячно выплачиваться средства на аренду жилья. В этом общежитии проживало около 120 семей. 100 семей уже согласились с нашими условиями и выехали из своих квартир. Остальные двадцать требуют две квартиры за свои комнатки в 12 квадратных метров. Естественно мы не можем согласиться на эти условия», — заявил он «Зеркалу».

# решило выяснить, как происходит процедура определения аварийности зданий.

«Решение о том является ли дом аварийным, принимает местный исполнительный орган власти с участием экспертов Министерства по чрезвычайным ситуациям», — сказал заместитель заведующего отделом градостроительства Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Фахри Айдемир.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили высказывания Фахри Айдемира. По их словам для принятия решения об аварийности дома должна быть проведена экспертиза. «Экспертизу проводят эксперты Институтов МЧС, которые работают на хозрасчете.

Решение о сносе здания принимает государственная структура, на балансе которой находится здание. Общежитие является государственным, и, следовательно, находится на балансе Государственного комитета по архитектуре и градостроительству», — сказали нам сотрудники МЧС.

Действительно ли решение о сносе общежития, расположенного по улице Алиага Шихлинского, принимал Государственный комитет по градостроительству и архитектуре?

Как заявил # сотрудник отдела градостроительства Ульфет Зейналов, ему неизвестно, кто принимал решение об аварийности общежития, расположенного по данному адресу.

По мнению адвоката Фуада Агаева, признание здания аварийным вовсе не означает, что оно должно быть снесено.

«Прежде чем снести здание, органы исполнительной власти – МЧС или местный орган исполнительной власти должны обратиться к жителям с предложением укрепления здания», — сказал нам Фуад Агаев.

Мы попытались выяснить, предлагала ли исполнительная власть Хатаинского района жителям восстановить здание, и кто конкретно принимал решение о сносе общежития.

Для получения ответа на наши вопросы мы вновь обратились к главному архитектору Хатаинского района Ахмеду Мамедову. «Ранее Министерством по чрезвычайным ситуациям допускалась возможность восстановления здания. Но потом было принято решение о его сносе. Мне неизвестно, кто принимал решение о сносе здания. Скорее всего, решение было принято Кабинетом министров», — сказал главный архитектор.

Как сообщила проживающая в общежитии, подлежащем сносу, Рзаева Эсмира, жильцы вовсе не требуют предоставить им две квартиры за одну комнату.

«Нас не устраивает сумма компенсации. В нашем здании проживают 120 семей. 50 семей проживают на жилплощади в 12 квадратных метров.

Жилплощадь остальных 70 семей составляет 30 или 97 квадратных метров. Например, жилплощадь, где проживает моя семья, больше 12 квадратных метров.

Всем жильцам предоставляется одинаковая сумма компенсации, которая составляет 30 тысяч манатов. Эту сумму мы должны отдать компании -застройщику, которая на месте нашего дома построит новый дом, где всем семьям будет предоставлена одинаковая жилплощадь в 54, 5 квадратных метра», — сказала нам Эсмира Рзаева.

Кто и как определял сумму компенсации, которая была предоставлена жителям сносимого общежития?

С этим вопросом мы вновь обратились к главному архитектору Хатаинского района Ахмеду Мамедову. «Мне неизвестно, как определялась сумма компенсации. Сумму компенсации определял Кабмин», – сказал главный архитектор.