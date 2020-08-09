Переселение зарубежных армян в Нагорный Карабах

Из Турции пришло сообщение об очередном готовящемся переселении армян из иного края на территорию Азербайджанской Республики – в Нагорный Карабах. Новость опубликована в турецком издании Yeşil İğdır (https://yesiligdir.com/haber/detay/26907), а в переводе на русский ее приводит Haqqin.az.

После мощнейшего взрыва, который превратил в руины часть Бейрута, готовится план по переселению ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана, заявил заместитель главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердар Унсал.

Сердар Унсал в своем интервью газете Yeşil İğdır, выходящей в Ыгдыре, заявил, что в этих целях некоторые ливанские армяне уже посланы в оккупированный Карабах. По его словам, армяне пользуются любой возможностью, предпринимают все шаги, направленные на вражду с тюрками. А сейчас, используя взрыв в Бейруте как повод, они хотят переселить группу ливанских армян в Нагорный Карабах.

Сердар Унсал напомнил, что до этого, пользуясь тем, что в Сирии идет гражданская война, часть сирийских армян была переселена на оккупированные территории Азербайджана.

«После взрыва в Бейруте, утверждая, что армянам причинен большой ущерб, молодежная организация ливанской Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» готовится разместить ливанских армян в Карабахе. В эти планы необходимо немедленно вмешаться», — сказал Сердар Унсал.

Он напомнил, что руководитель «парламента НКР» Ашот Гулян на встрече с представителями дашнаков в Ливане приглашал их поселиться в Карабахе.

«Теперь, используя взрыв как повод, они планируют расселиться группами в Карабахе. Их цель довести количество проживающих в Карабахе армян до 300-500 тысяч. Армяне из Сирии, Ливана и других стран размещаются в Нагорном Карабахе и близлежащих районах», — сказал он.

Унсал добавил, что размещение армян на оккупированных территориях свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в урегулировании карабахского конфликта мирным путем.

«Минская группа ОБСЕ, ООН и другие международные организации должны немедленно вмешаться в этот вопрос и остановить процесс размещения сирийских и ливанских армян на этих территориях. Азербайджан должен поднять этот вопрос на обсуждение в ООН», — сказал он.

Любопытно, конечно, насколько воплотимы подобные планы армян на сей раз? Ведь это не первая такая попытка заселения пустеющего Карабаха. Они пытались это сделать и за счет сирийских армян несколько лет назад, и ранее были такие попытки. Но, судя по молчанию армян, по отсутствию хвастовства в СМИ, все те попытки особым успехом не увенчались, и оставшихся в Карабахе переселенцев — единицы. Турецкий политик говорит об очень больших цифрах в планах у армян, в сотни тысяч. Как, интересно, может противодействовать этому Азербайджан, на каких уровнях, и с помощью каких инструментов?

На эти вопросы # ответил политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Это не первая информация такого рода, касающаяся проектов по переселению ближневосточных армян на территорию бывшего НКАО и оккупированных районов вокруг него. Всякий раз, когда осложняется политическая ситуация в Сирии, Ливане, мы видим такие попытки армянства.

В декабре прошлого года Международная кризисная группа (МКГ) распространила доклад о ситуации в НК и вокруг него, в зоне конфликта. Согласно докладу, в регионе проживает около 18 тысяч армянских переселенцев. Причем они проживают чаще всего в тех домах, которые раньше принадлежали азербайджанцам.

По данным же азербайджанской стороны, число таких переселенцев составляет около 23 тысяч человек. Аэрокосмические съемки позволяют нашей стране установить места проживания этих людей, вплоть до домов. Это бывшие азербайджанские населенные пункты.

Конечно, все это абсолютно противозаконная практика. Есть соответствующие конвенции ООН, запрещающие поселенческую деятельность на любых оккупированных территориях. Вообще, Азербайджану давно следовало бы внести этот вопрос в качестве отдельного пункта в повестку переговорного процесса. Поскольку недопустимость таких действий абсолютно очевидна. Армянская сторона косвенно поднимает этот вопрос в ходе переговоров – они говорят, что окончательное решение конфликта остается за армянами НК, в том числе подразумевая этих людей – незаконных переселенцев.

С 2017 года незаконные власти «НКР» затеяли программу по переселению. На ее реализацию ежегодно выделяется около 800 тысяч долларов США. Это мизерная сумма, нетрудно представить себе, в каких условиях живут эти несчастные люди, которых заманивают в НК. Но все-таки на эти средства там ведется какое-то незаконное строительство.

Эти переселенцы ведут и незаконную товарно-сельскохозяйственную деятельность. Выпускают продукцию, которую потом можно встретить на прилавках магазинов других стран с пометкой Made in Nagorno Karabakh.

Масштабы переселений, о которых говорится в планах, они звучат фантастически – куда 18-23 тысячи человек, и куда 300-500 тысяч. Это нереальные прожекты. Привезти-то такое количество людей еще можно, но вот, где найти столько домов, столько рабочих мест, обеспечить элементарные социально-бытовые условия?

Никакого рая обетованного они не получают. Мы знаем из практики, что часть семей там так и не прижились, покинули НК. Но попытки переселений туда продолжаются, их заманивают туда тем, что там хотя бы нет активных боевых действий, в отличие от тех мест, где они жили до того.

Азербайджану нужно бороться против таких попыток нарушения исторического демографического баланса. И ведь это все происходит перед глазами сопредседателей Минской группы ОБСЕ, никто не делает тайны из этих незаконных переселений. Необходима международная оценка, необходима реакция, необходимы действия по пресечению такой политики на корню. Азербайджан должен предпринять конкретные шаги.