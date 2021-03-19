Перейди на 4G и получи 5 ГБ от Bakcell в подарок!

Компания Bakcell объявила о начале новой кампании для абонентов, желающих перейти на сеть 4G/LTE. Так, абоненты до сих пор использующие SIM-карты 3G, могут посетить любой сервисный центр, собственный или дилерский магазин Bakcell и получить бесплатную SIM-карту 4G, а также 5 ГБ интернета в подарок.

Перейдя на сеть 4G, абоненты получат доступ к самой быстрой мобильной сети в стране и смогут бесплатно пользоваться высокоскоростным интернетом Bakcell во время предстоящих праздничных дней Новруз-байрамы. Услуга 4G от Bakcell предлагает более высокие скорости для повседневного использования мобильного интернета. 4G означает гораздо большую скорость, удобство и стабильность.

Кроме того, сеть 4G Bakcell позволяет клиентам использовать лучшие возможности своих смартфонов. Пользователи Bakcell могут смотреть или загружать контент с высоким разрешением 4K, иметь мгновенный доступ к платформам для онлайн-обучения и конференций, а также развлечениям, потоковым трансляциям в HD-качестве и другим услугам, требующим высокоскоростного Интернета.

Отметим, что всемирно известная компания OOKLA трижды подряд назвала сеть Bakcell самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.